Helsinki-Vantaalle laskeutui yöllä Venäjälle matkalla ollut lentokone, koska Pietarin kenttä oli suljettu. Merivartiosto kertoo tarkoista turvallisuustoimista lentokentällä.

Suomenlahden Merivartiosto ilmoitti aamulla, että Pietariin Pulkovon lentokentälle matkalla ollut lentokone laskeutui viime yönä Helsinki-Vantaalle.

Syynä varakentän käyttöön oli se, että Pietarin lentokenttä oli suljettu. Egyptiläisen lentoyhtiön kone oli matkalla Pietariin Egyptin Hurghadasta.

– Koska kone ei päässyt laskeutumaan Pietariin, eikä sillä ollut tarpeeksi polttoainetta palatakseen Egyptiin, Helsinki-Vantaa toimi varakenttänä, kertoo Suomenlahden Merivartioston yleisjohtaja Jukka-Pekka Lumilahti.

Lumilahden mukaan viranomaiset ottavat hybridivaikuttamisen mahdollisuuden aina huomioon. Nyt kyse oli kuitenkin normaalista charter-lentokoneesta, joka oli normaalin reittisuunnitelman mukaisella lennolla.

– Ilman muuta meillä on näinä aikoina myös se ajatus, että mitä jos siellä on jotain muuta kuin miltä se päällepäin näyttää.

Jukka-Pekka Lumilahti, Suomenlahden Merivartiosto.

Taktisia menetelmiä ja tarkkaa valvontaa

Lumilahden mukaan riskitekijöiden vuoksi kone ja matkustajat otettiin vastaan tietyn suunnitelman mukaisesti ja "taktisia menetelmiä" noudattaen.