Venäjällä Laukaansuun satamassa Suomenlahden rannalla sammutetaan Ukrainan ilmahyökkäyksen aikaansaamaa tulipaloa.
Leningradin alueen kuvernöörin mukaan Laukaansuun tulipalo on saatu hallintaan, eikä se ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Kuvernööri ei tarkentanut, mihin osaan tai osiin satamasta hyökkäys osui.
Hyökkäys on saanut aikaan vahinkoja myös Viipurissa, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Ukraina teki viime yönä suuren droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän viranomaisten mukaan ilmatorjunta pudotti liki 400 droonia.
Toissa päivänä kerrottiin, että Ukraina oli hyökännyt Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla.