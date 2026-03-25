Ukraina vahvistaa iskut Laukaansuuhun. Se myös julkaisi videon iskusta satamaan.
Ukraina teki viime yönä tuhoisan drooni-iskun Laukaansuun satamaan Suomenlahden rannalla. Kyseessä on yksi Venäjän vilkkaimmista satamista.
Ukrainan armeija paljastaa, että pääkohteena oli nimenomaan Laukaansuu ja siellä sijaitseva venäläisen energiayhtiö Novatekin laitoskompleksi.
Ukrainan mukaan laitoksessa käsitellään 7 miljoonaa tonnia kaasukonsendaattia vuodessa. Kyseessä on merkittävä osa koko Venäjän tuotantoa.
– Laukaansuu ylläpitää niin sanottua "varjolaivastoa", joka pitää Venäjän rahavirrat liikkeellä pakotteista huolimatta. Nyt tuo virta on palamassa, Ukraina armeija kertoo viestipalvelu X:ssä.
– Jokainen tällainen isku heikentää järjestelmää, joka rahoittaa sotaa.
Kaasukondensaatti on öljyn ja kaasun tuotannon sivutuote, jota käytetään jalostamoissa muun muassa polttoainekomponenttien sekä petrokemian raaka-aineiden valmistukseen.
Ukraina julkaisi iskusta videon, jossa näkyy lisää yksityiskohtia iskusta sekä räjähdyksiä satamassa.
Ukraina myös vahvistaa, että se iski Viipuriin, jossa vaurioitui pahoin Venäjän sotilasjäänmurtaja.
Toissa päivänä kerrottiin, että Ukraina oli hyökännyt Primorskin eli Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla. Primorsk sijaitsee vajaan sadan kilometrin päässä Suomen rajasta.