Tapaus sattui samaan aikaan, kun Ukraina teki lennokki-iskuja Suomenlahdella.
Venäjältä Viron ilmatilaan lentänyt drooni osui voimalaitoksen savupiippuun Koillis-Virossa varhain keskiviikkoaamuna.
Viron yleisradioyhtiö ERR:n mukaan kukaan ei loukkaantunut, eikä tapaus vahingoittanut sähköjärjestelmää. Viranomaisten mukaan droonia ei ollut tämän hetkisten tietojen mukaan suunnattu tarkoituksellisesti voimalaitosta tai Viroa kohti.
Tapaus sattui samaan aikaan, kun Ukraina teki lennokki-iskuja Venäjän Laukaansuun satamaan Suomenlahden rannalla.
Myös Latviaan lensi Latvian viranomaisten mukaan viime yönä venäläistä alkuperää oleva drooni, ERR kirjoittaa.