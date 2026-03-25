Mitään epätavallista liikehdintää ei kuitenkaan ole Liirin mukaan rajan tuntumassa näkynyt. Alueella yli 60 vuotta asunut nainen myöntää, että rajan välitön läheisyys laittaa usein mietteliääksi.

– Heti tuli mieleen, että toivon mukaan ei rupea droonit tänne eksymään.

Lappeenrannan Nuijamaahan kuuluva Konnunkylä sijaitsee vain 30 kilometrin päässä Viipurista, jonne Ukraina iski viime yönä. Sotatoimet aivan kodin lähellä ovat herättäneet luonnollisesti huolta.

Katso vuonna 2024 tehty Asian ytimessä -dokumentti Liirien elämästä Venäjän rajan vieressä.

– Kun kävin tuossa ulkona, niin oli kyllä inhottavan hajuinen se savu. Sen tietää, että kun polttoaine palaa niin se on kitkerä tuoksu.

Liirin mukaan erityisesti tiistai-iltana ilmassa oli kitkerä haju, vaikka näkyvää savua ei kotipihalta erottanutkaan.

Konnunkylässä vain 600 metrin päässä Venäjän rajalta asuva Ritva Liiri kertoo, että Ukrainan iskujen aiheuttama savuhaitta ei ole jäänyt huomaamatta Suomen puolella.

Ukraina on viime päivinä tehnyt iskuja lähellä Suomen rajaa. Räjähdyksiä on tapahtunut sekä Koivistossa että Viipurissa.

– Aina se on vähän takaraivossa, että mitä siellä keksitään.

60 vuotta merkintöjä

Liiri on yhdessä Aimo-miehensä kanssa pitänyt kirjaa itärajan tapahtumista jo 60 vuoden ajan. Tapahtumat vuosien varrelta on kirjattu pariskunnan yhteiseen kalenteriin.

Rajavartioston pyynnöstä Aimo ja Ritva ilmoittavat aina rajavartiostolle, jos he näkevät ylimääräistä liikettä.