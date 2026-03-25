Aivan Venäjän rajan tuntumassa asuva Ritva kertoo, että Ukrainan iskujen aiheuttama savuhaitta on tuntunut hänen kotipihallaan asti.
Ukraina on viime päivinä tehnyt iskuja lähellä Suomen rajaa. Räjähdyksiä on tapahtunut sekä Koivistossa että Viipurissa.
Konnunkylässä vain 600 metrin päässä Venäjän rajalta asuva Ritva Liiri kertoo, että Ukrainan iskujen aiheuttama savuhaitta ei ole jäänyt huomaamatta Suomen puolella.
Liirin mukaan erityisesti tiistai-iltana ilmassa oli kitkerä haju, vaikka näkyvää savua ei kotipihalta erottanutkaan.
– Kun kävin tuossa ulkona, niin oli kyllä inhottavan hajuinen se savu. Sen tietää, että kun polttoaine palaa niin se on kitkerä tuoksu.
"Toivon mukaan ei rupea droonit tänne eksymään"
Lappeenrannan Nuijamaahan kuuluva Konnunkylä sijaitsee vain 30 kilometrin päässä Viipurista, jonne Ukraina iski viime yönä. Sotatoimet aivan kodin lähellä ovat herättäneet luonnollisesti huolta.
– Heti tuli mieleen, että toivon mukaan ei rupea droonit tänne eksymään.
Mitään epätavallista liikehdintää ei kuitenkaan ole Liirin mukaan rajan tuntumassa näkynyt. Alueella yli 60 vuotta asunut nainen myöntää, että rajan välitön läheisyys laittaa usein mietteliääksi.