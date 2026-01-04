Noin 70-vuotias mies on kuollut Kuopiossa vajottuaan mönkijällä jäihin, kertoo Itä-Suomen poliisi.
Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen miehestä, joka oli lähtenyt laskemaan verkkoja Kallavedelle saareen, mutta ei ollut saapunut kotiin sovittuun aikaan. Mies oli lähtenyt liikkeelle mönkijällä.
Mies löytyi kuolleena Kaijansalon läheisyydestä Kallavedestä. Poliisi epäilee miehen kuljettaman mönkijän vajonneen jään läpi järveen.
Poliisi ei epäile tapahtuneessa rikosta. Asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä.
Poliisi muistuttaa, että kovista pakkasista huolimatta jää on Pohjois-Savon alueella edelleen paikoin hyvin heikkoa, eikä jäälle tule mennä varsinkaan moottoriajoneuvolla.