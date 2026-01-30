Havaitut määrät eivät ole terveydelle haitallisia.
Rovaniemellä, Kuopiossa ja Imatralla on ilmassa havaittu mittausrajan ylittäviä määriä radioaktiivista ainetta.
Asiasta kertovan Säteilyturvakeskuksen mukaan (STUK) määrät olivat hyvin pieniä, eikä niistä ole haittaa sen enempää ihmisille kuin ympäristöllekään.
Pitoisuudet havaittiin 12.–19.1. kerätyissä ulkoilman näytteissä.
– Nyt havaittuja radioaktiivisia aineita syntyy muun muassa ydinvoimalaitoksissa laitosten käytön aikana, ja niitä voi vapautua ilmaan esimerkiksi huoltotöiden aikana, STUK tiedottaa.
– Usein tämänkaltaisissa tapauksissa radioaktiivisten aineiden lähdettä ei saada selville. STUK on kuitenkin selvittänyt, että nyt havaitut radioaktiiviset aineet eivät ole peräisin kotimaisista ydinvoimalaitoksista, STUK jatkaa.
Rovaniemellä havaittiin radioaktiivista mangaania, rautaa ja kobolttia. Kuopion näytteessä oli ainoastaan kobolttia.
Imatralta kerätyssä näytteessä oli mangaania, rautaa, kobolttia ja lisäksi niobiumia.