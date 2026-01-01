Nuorta pahoinpideltiin uuden vuoden aattona Kuopiossa.
Kuopiossa 16-vuotiasta potkaistiin päähän uuden vuoden aattona noin kello 23. Pahoinpitely tapahtui Kuopion torin lähellä Tulliportinkadun ja Haapaniemenkadun risteyksessä.
Nuorisojoukko oli tullut ilmoittamaan torin laidalla olleelle poliisipartiolle, että kyseisessä risteyksessä on tappelu.
Paikalle menneelle partiolle selvisi, että paikalla oli kymmeniä nuoria ja yhtä heistä oli potkaistu sanaharkan seurauksena päähän.
Tilanne oli ilmeisesti saanut alkunsa Sokoksen etuovien tuntumasta ja porukka oli siirtynyt kohti Tulliportinkatua.
Paikalle kutsuttu ensihoidon yksikkö kuljetti uhrin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan hoidettavaksi.
Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä.
Poliisin mukaan tapauksella on varmasti useita silminnäkijöitä ja potkaisijan henkilöllisyyskin on varmasti useammalla tiedossa. Poliisi pyytääkin asiasta tietäviä, tekijän henkilöllisyyden tietäviä tai itse tekijää ottamaan yhteyttä poliisiin.