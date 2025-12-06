Erika Vikman kertoi MTV Uutisten haastattelussa, että Euroviisut ovat artistille tärkeä näytönpaikka.

Laulaja Erika Vikman saapui Linnan juhliin Anna Sarasojan suunnittelemassa asussa. Sarasoja oli suunnittellut myös Vikmanin yllä viisulavalla nähdyn asun.

Korsetinomainen asu onkin saanut inspiraationsa Vikmanin Euroviisu-asusta. Hänen asusteenaan nähtiin näyttävät timanttikaula- ja rannekoru sekä timanttikorvakorut A.Tillanderilta.

Vikman kertoi MTV Uutisten haastattelussa, millä mielin on seurannut viimeaikaista keskustelua Euroviisujen ympärillä. Viimeisimmän päätöksen mukaan Israel saa kilpailla ensi keväänä Euroviisuissa.

Useat Euroopan maat olivat etukäteen uhanneet boikotoida kevään Euroviisuja, jos Israel on mukana. Taustalla ovat Israelin sotatoimet Gazassa ja syytökset kansanmurhasta.

– Keskustelu on ollut tosi tiukkaa ja se varjostaa sitä, että Euroviisujen tarkoitus on tuoda maat ja ihmiset yhteen. Se on musiikin juhla ja esimerkiksi queer-yhteisöille tärkeä tapahtuma. Arvostan kuitenkin sitä, että maat tekevät tiukkoja linjauksia. Tiedän myös sen, miten tärkeä tapahtuma se on artistille. En haluaisi viedä sitä keneltäkään pois, Vikman sanoo.