Artisti Olgan gaala-asu käänsi katseita.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan Emma-gaalassa lauantaina 7. maaliskuuta. Gaala järjestetään Espoo Metro Areenalla.

Laulaja Olga (Heikkala) on tunnettu näyttävästä tyylistään, eikä tämäkään ilta ollut poikkeus. Olgan asu oli tehty valkoisista niittivöistä.

– Me vaan fiilisteltiin todella paljon niittivöitä. Nana Lybeck, joka teki viime vuonnakin mun emma-gaalan asun, oltiin että lähtisikö tällainen erikoisempi projekti. Siitä tuli niittivyömekko, hän kertaa