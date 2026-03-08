



Nanna Karalahti kommentoi perheensä vointia Jere Karalahden oikeudenkäynnin tiimoilta 3:39 Katso koko haastattelu videolta! Julkaistu 53 minuuttia sitten Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Nanna Karalahti kommentoi perheensä vointia. Hänen ex-puolisoaan ja lastensa isää Jere Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. Hyvinvointivaikuttaja Nanna Karalahti saapui Emma-gaalan punaiselle matolle valkoisessa, Mert Otsamon suunnittelemassa luomuksessa. – Tulin toissapäivänä yöllä Leviltä, ajoimme 12 tuntia, ja rupesin miettimään, että pitäisi jotain kivaa olla päällä ylihuomiseen gaalaan. Porukka oli, että miten olet näin myöhään liikenteessä, mutta olen vähän sen luonteinen, hän kertoi MTV Uutisille.

Nanna Karalahti saapui Emma-gaalaan Mert Otsamon luomuksessa. Lehtikuva

Nannan entistä puolisoa ja lasten isää, ex-jääkiekkoilija Jere Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta, ja asiaa puidaan nyt oikeudessa. Syytteet ovat osa laajaa huumejuttua, jossa on syytettynä erinäisistä rikoksista 17 ihmistä.

Nanna kertoi, että hän voi tilanteen huomioiden hyvin.

– Elämä on ylämäkiä ja alamäkiä. Ainut tehtävä elämässäni on pitää omasta elämäntavastani ja lapsistani huolta, ja pitää fokus heissä. Se, että olen kyennyt siihen ja tehnyt sen, sillä on minulle merkistystä. Voimme sen takia aika hyvin, hän sanoi.

–Se ei poissulje sitä, etteikö Jere olisi hyvä isä. Asiat ovat kuitenkin hyvin, siihen nähden miten ne voivat olla reunaehdot huomioiden, hän jatkoi.

