Nanna Karalahti kommentoi perheensä vointia. Hänen ex-puolisoaan ja lastensa isää Jere Karalahtea syytetään kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta sekä yhdestä perusmuotoisesta huumausainerikoksesta.
Hyvinvointivaikuttaja Nanna Karalahti saapui Emma-gaalan punaiselle matolle valkoisessa, Mert Otsamon suunnittelemassa luomuksessa.
– Tulin toissapäivänä yöllä Leviltä, ajoimme 12 tuntia, ja rupesin miettimään, että pitäisi jotain kivaa olla päällä ylihuomiseen gaalaan. Porukka oli, että miten olet näin myöhään liikenteessä, mutta olen vähän sen luonteinen, hän kertoi MTV Uutisille.