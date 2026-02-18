Erika Vikman esittää uuden kappaleensa Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa.

Viime vuonna Suomea Euroviisuissa edustanut laulaja Erika Vikman avaa esityksellään Uuden Musiikin Kilpailun finaalilähetyksen lauantaina 28. helmikuuta. Avausnumerossaan laulaja esittää tänä perjantaina julkaistavan englanninkielisen kappaleensa Father I will Never Confess.

– On suuri etuoikeus ja oikeastaan liikuttavaa saada palata UMK-lavalle vielä kerran. Haluan kiittää esitykselläni UMK:ta ja sen ympärille muodostunutta isoa yhteisöä, jotka vuosien varrella kasvattivat minusta sen artistin kuka olen tänään. Pääsin kanssanne Euroviisuihin enkä unohda sitä koskaan! Ich komme forever! Vikman kommentoi UMK:n tiedotteessa.

Tiedotteessa kerrotaan, että UMK-finaalin avausnumero jatkuu "kaikkien tunteman, myöhemmin julkistettavan ulkomaisen yllätysvieraan kanssa".

