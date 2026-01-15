Verkkolaitevalmistaja Ericsson aikoo vähentää jopa 1 600 työpaikkaa Ruotsissa.

Ericssonin lehdistötiedotteessa kerrotaan, että henkilöstövähennykset ovat osa sen maailmanlaajuista pyrkimystä parantaa yhtiön kilpailuasemaa.

Tarkoitus on parantaa kustannustehokkuutta mutta turvata kriittiset investoinnit, jotka ovat välttämättömiä yhtiön teknologisen johtoaseman säilyttämiseksi.

– Mobiiliverkkomarkkina on erittäin kova ja kilpailtu. Markkinoilla ei ole näkynyt kasvua, ja samalla inflaatiopaineet jatkuvat, viestintäjohtaja Ralf Bagner sanoo uutistoimisto TT:lle.

Ericsson työllistää yhteensä noin 12 600 ihmistä Ruotsissa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Tämä tarkoittaa, että enemmän kuin joka kymmenes yhtiön työntekijä Ruotsissa on irtisanomisuhan alla.