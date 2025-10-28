Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Nvidia sijoittaa miljardi dollaria eli noin 860 miljoonaa euroa Nokian osakkeisiin. Järjestelyn myötä Nvidia omistaa jatkossa 2,9 prosenttia Nokian osakkeista.

Nokian mukaan sijoitus täydentää yritysten strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on johtaa tekoälypohjaisten radioverkkojen markkinaa ja tukea datakeskusverkkojen kehitystä.

Nokia kertoi illalla Suomen aikaa lisätietoa Nvidia-yhteistyöstä media- ja sijoittajapuhelussa, jonka antia talouden ja politiikan toimittaja Ossi Rajala avasi Kymmenen Uutisissa.

Rajalan mukaan Nvidialla on "rahaa kuin roskaa" ja yhtiö näkee, että Nokia on nyt paras yhteistyökumppani luomaan tietoverkkoja entistä tehokkaampaa tekoälyä varten.

Rajalan mukaan isosta rahasummasta huolimatta oleellisempaa on yhteistyö amerikkalaisen jättiyhtiön kanssa.

– Nyt Nokia mielletään teknologiajohtajaksi tietoverkoissa. On ollut puhetta, että Nokia olisi jäänyt ruotsalaisesta Ericssonista ja kiinalaisesta Huaweista jälkeen, mutta tämä on todella iso piristysruiske.

– Nvidia on teknologiajohtaja maailmassa ja tämä voi tuoda hyvinkin lisää kauppaa Nokialle.

Yhtiöiden yhteistyön fokuksessa on tuleva 6G teknologia, jonka mahdollisuudet ovat kuluttajille vielä hämärät. Mistä oikein on kyse?

Ossi Rajalan mukaan tulevasta teknologiasta on jo puhuttu, että se voisi mahdollistaa jopa satakertaisen nopeuden 5G-verkkoihin verrattuna.

– Hologrammiviestintää, entistä suurempia mahdollisuuksia terveydenhuollolle ja teollisuudelle. Esimerkiksi etäpalvelut ja etähoidot, Rajala maalailee tulevaisuutta.

– Juuri 6G:n kehitys on Nvidian ja Nokian yhteistyön taustalla ja siihen koitetaan saada vauhtia ja mahdollisimman pian markkinoille. Ja yhtiöt haluavat tehdä tällä paljon rahaa, Rajala muistuttaa.

Nokian osake nousi tiistaina Helsingin pörssissä yli 20 prosenttia.

Näin yhtiö kommentoi

Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard kertoi sijoittajapuhelussa, että yhtiön ja Nvidian yhteistyön tavoitteena on tuoda tekoälydatakeskukset kaikkien taskuun.

Hotard kertoi, että Nokia tekee yhteistyötä myös yhdysvaltalaisen verkko-operaattori T-Mobilen kanssa tekoälyteknologian kehittämiseksi ja testaamiseksi.

T-Mobilen testien odotetaan alkavan ensi vuonna.