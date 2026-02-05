Fiskars suunnittelee henkilöstövähennyksiä, jotka vaikuttaisivat myös Suomessa sijaitseviin työpaikkoihin.
Kodintuotteita valmistavan Fiskars-konsernin Vita-liiketoiminta-alue suunnittelee 310 työtehtävän vähentämistä globaalisti.
Yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että Suomeen voisi kohdistua kolmisenkymmentä vähennystä. Suomessa vähennykset kohdistuisivat toimistotöihin, eli ne eivät kosketa tehtaita.
Muutoksilla on tarkoitus parantaa taloudellista suorituskykyä ja luoda perustaa kannattavalle kasvulle.
Tanskan tuotanto ollaan keskittämässä yhteen paikkaan, Glostrupiin. Vita on myös päättänyt ulkoistaa Yhdysvalloissa toimivan jakelukeskuksensa parantaakseen pääomatehokkuutta. Lisäksi Vita suunnittelee tehostavansa kapasiteettia valikoiduissa eurooppalaisissa tuotantolaitoksissa Pohjoismaiden ulkopuolella.
Suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan noin 28 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Lähes kolmanneksen säästöistä odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisella puoliskolla ja suurimman osan lopuista säästöistä vuonna 2027.
Vita-liiketoiminta-alueen tunnettuihin brändeihin kuuluvat muun muassa Moomin Arabia, Iittala ja Georg Jensen.