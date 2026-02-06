Britannian pääministeri Keir Starmer voi joutua jopa eroamaan seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvän kohun vuoksi.
Keir Starmer myönsi nimittäneensä ex-ministeri Peter Mandelsonin Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024 siitä huolimatta, että hän tiesi tämän ystävyyssuhteesta seksuaalrikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin kanssa. Lisäksi Mandelson oli medioiden mukaan ministerikaudellaan vuotanut tietoa Epsteinille.
Näiden tietojen valossa Starmer voi joutua eroamaan tehtävästään, arvioivat useat brittimediat, kuten BBC, Guardian ja Sky News.
Starmeriin kohdistuvaa painetta erota ei ole BBC:n mukaan vähentänyt sekään, että Starmer on pyytänyt nimitystä anteeksi.