Eppu Normaali julkaisi vielä yhden lisäkeikan.
Eppu Normaali kertoi viime viikolla lopettavansa keikkailun ensi elokuussa. Yhteen päätöskeikat tulivat myyntiin tiistaina 28. lokakuuta. Vain minuuteissa molemmat keikat varattiin loppuun yksittäisiä lippuja lukuun ottamatta.
Pian yhtye tiedotti tekevänsä lisäkonsertit Helsingin Bolt Arenalla perjantaina 5.6.2026 ja Tampereen Ratinan stadionilla perjantaina 7.8.2026. Lisäkonsertit ja konserttisalikiertue varattiin myös hetkessä loppuun.
Lue lisää: Eppu Normaali lopettaa esiintymisen – täällä yhtye nähdään viimeisen kerran
Nyt yhtye tiedottaa järjestävänsä vielä yhden lisäkonsertin Tampereen Ratinan stadionilla torstaina 6.8.2026. Lipunmyynti uuteen lisäkonserttiin alkaa perjantaina 31.10. klo 9.00.
Yhtye aloittaa Kaikki häipyy, on vain nyt -jäähyväiskiertueen konserttisaleista 28.1.2026. Kokoonpano esiintyy saleissa akustisesti.