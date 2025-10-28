Eppu Normaalin päätöskeikat myytiin tiistaina 28. lokakuuta nopeasti loppuun.
Eppu Normaali kertoi viime viikolla lopettavansa keikkailun ensi elokuussa. Yhteen päätöskeikat tulivat myyntiin tiistaina 28. lokauuta. Lippumyynti avattiin kello 9.00 ja vain 45 minuutin jälkeen molemmat keikat oltiin myyty loppuun yksittäisiä lippuja lukuun ottamatta.
Toinen päätöskonserteista järjestetään Helsingin Bolt Arenalla 6. kesäkuuta ja viimeinen keikka bändin kotikentällä Tampereella Ratinan stadionilla 8. elokuuta. Molemmat keikat myytiin loppuun.
23. lokakuuta järjestetyssä lehdistötilaisuudessa kuitenkin kerrottiin, että kesällä 2026 yhtye tekee lisäksi noin kymmenen festarikeikkaa eri puolilla Suomea ja ennen Ratinan päätöskonserttia yhtye esiintyy alkuvuonna akustisilla konserttisalikeikoilla. Myös akustiset keikat ovat loppuunmyytyjä.