Nylon Beat sai neljännen lisäkeikan Helsingin jäähallille
Ikoninen pop-duo juhlii ensi vuonna debyyttialbuminsa 30-vuotisjuhlavuotta.
Jonna Geagea ja Erin Anttila ilmoittivat viime viikolla järjestävänsä juhlavuoden kunniaksi Tytöt haluaa -konsertin, joka nähdään Helsingin Jäähallissa 3. lokakuuta 2026. Samana päivänä, kun konsertin liput tulivat myyntiin, ilmoitettiin kolmesta lisäkeikasta. Lisäkonsertit järjestetään sekä perjantaina 2.10. että torstaina 1.10.
Nyt yhtye ilmoitti neljännestä lisäkeikasta, joka järjestetään 30. syyskuuta.
– Ollaan äärettömän häkeltyneitä ja onnellisia tästä kysynnästä, joka ylitti kaikki meidän odotukset. On harmittanut niiden puolesta, jotka eivät onnistuneet yrityksistä huolimatta saamaan lippuja ensimmäisenä julkaistuihin konsertteihin, joten toivotaan, että kaikki halukkaat saavat lipun, Nylon Beat kertoo tiedotteessa.
Neljännen konsertin liput tulevat myyntiin huomenna keskiviikkona 29.10.