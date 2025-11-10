Eppu Normaali julkaisi lisäkonsertteja akustiselle konserttisalikiertueelle.
Eppu Normaali kertoi lopettavansa keikkailun ensi elokuussa. Yhteen päätöskeikat tulivat myyntiin tiistaina 28. lokakuuta. Vain minuuteissa molemmat keikat varattiin loppuun yksittäisiä lippuja lukuun ottamatta.
Pian yhtye tiedotti tekevänsä lisäkonsertit Helsingin Bolt Arenalla perjantaina 5.6.2026 ja Tampereen Ratinan stadionilla perjantaina 7.8.2026. Lisäkonsertit ja konserttisalikiertue varattiin myös hetkessä loppuun. Yhtye ilmoitti järjestävänsä vielä yhden lisäkonsertin Tampereen Ratinan stadionilla torstaina 6.8.2026.
Yhtye aloittaa Kaikki häipyy, on vain nyt -jäähyväiskiertueen konserttisaleista 28.1.2026. Kokoonpano esiintyy saleissa akustisesti.