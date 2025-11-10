Pian yhtye tiedotti tekevänsä lisäkonsertit Helsingin Bolt Arenalla perjantaina 5.6.2026 ja Tampereen Ratinan stadionilla perjantaina 7.8.2026. Lisäkonsertit ja konserttisalikiertue varattiin myös hetkessä loppuun. Yhtye ilmoitti järjestävänsä vielä yhden lisäkonsertin Tampereen Ratinan stadionilla torstaina 6.8.2026.

– Lupasimme yleisölle, että mahdollisimman moni pääsisi hyvästelemään meidät ja me heidät. Onneksi eri kaupunkien konserttisaleista löytyi meille vielä tilaa, kun aiemmin julkistetut, alkuperäiset konsertit myytiin niin nopeasti loppuun. Kuntoahan tuo tuleva vuosi vaatii, mutta olemme valmiit! yhtye sanoo tiedotteessa.