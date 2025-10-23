Legendaarinen Eppu Normaali lopettaa esiintymisen. Yhtyeen kitaristi Juha Torvinen kertoo, miksi jäähyväiskeikkaa ei nähdä Olympiastadionilla.

50 vuotta ensi vuonna täyttävä Eppu Normaali lopettaa esiintymisen. Yhtye järjestää useita konsertteja ja esiintyy myös kesän festareilla ennen sitä. Ennen lopettamispäätöksen julkistamista somessa uumoiltiin, että yhtye kertoisi tulevasta Olympiastadionin keikastaan. Myös MTV Uutisten erikoistoimittaja Visa Högmander kirjoitti kommentissaan, että tämä voisi hyvinkin olla mahdollinen kuvio.

Näin ei kuitenkaan käynyt.

Yhtye ilmoitti sen sijaan lopettavansa keikkailun ja vetävänsä viimeisen keikkansa kotikonnuillaan Tampereen Ratina stadionilla 8. elokuuta 2026.