Manserockin historiasta kirjoittanut Jari Korkki muistelee Popedan keulahahmoa Pate Mustajärveä lämpimänä, tavallisena tamperelaisena. Kaupunkilaisille hän oli loppuun asti "meidän Pate".

Pauli Pate Mustajärven kuolema on järkyttänyt ja koskettanut tänään tapaninpäivänä lukuisia suomalaisia.

Kirjan Manserockista kirjoittanut toimittaja-tietokirjailija Jari Korkki kertoo uutisen mykistäneen.

– Olin aika paljon sosiaalisen median päivitysten varassa ja niissähän oli ollut hyvin reipas ja toiveikas tunnelma – tavallaan tosiasiat tunnustaen, että ärhäkkä pirulainen on nyt kimpussa.

– Itse olin ajatellut, että kyllä sieltä vielä tullaan. Mutta tilanne oli sitten pahempi kuin ehkä kukaan osasi ihan lähipiiriä lukuun ottamatta arvatakaan, Korkki kommentoi MTV Uutisille.

Korkki kertoo tavanneensa Pate Mustajärven ensimmäisen kerran jo 70-luvulla, mutta tutustuneensa häneen paremmin 80-luvulla, kun Mustajärven silloinen vaimo oli töissä samassa paikassa, eli Radio 957:ssa.

– Oltiin aika erikoisissakin tekemisissä joskus. Olen kerran Ikurin uudessa jäähallissa Tampereella jopa selostanut kummallisen jääkiekko-ottelun, jossa Popeda pelasi jotain vastaan. Vastustaja saattoi olla Epe’ Music Shopin tai Poko Recordsin joukkue. Se oli siis ihan kaveriporukan peli, jonka jälkeen oli saunailta.

– Kerran mentiin Paulin kanssa katsomaan Hakametsän jäähalliin KV:n ja Ikurin Vireen peli. Minä selostin ottelun ja Tuomisen Harri musiikkitoimittajana oli mukana. Välillä juteltiin musiikista ja välillä jääkiekosta.

"Hirveän sympaattinen kaveri"

Pate Mustajärvestä jäi monille hänet tunteneille hyvin positiivinen kuva. Korkki sanoo yksi Mustajärven myönteisistä piirteistä olleen "tavallisuuden".

–Joskus muistan, että kun nähtiin jossain Lielahden Prismassa tai jossain tämmöisessä, että hänhän oli hyvin tavallinen tamperelainen ihminen. Ei millään tavalla ollut noussut kuuluisuus hattuun.

– Olen joskus sanonut vähän leikilläni, että helsinkiläiset eivät koskaan ymmärtäneet Popedaa ja Pate Mustajärveä, koska he näkivät vain kuoren – joka oli kuitenkin rooli, sellainen machomiehen rooli. Tampereella on ehkä nähty sen kuoren läpi.

Todellinen Pauli Mustajärvi oli Korkin mukaan "hirveän sympaattinen kaveri”.

– Monesti mummoja myöten Tampereella sanottiin, että sehän on "meidän Pate". Popedasta ja Patesta saatettiin olla mitä tahansa mieltä, mutta "se oli kuitenkin meidän Pate".

Yksi asia jäi harmittamaan

Pate Mustajärven merkitys Suomi‑rockissa oli Jari Korkinkin mukaan suuri.

– Juice Leskisen vanavedessä tuli suomenkielisen musiikin läpimurto. Jos ajatellaan manserockia, ensin tuli Eppu Normaali ja sitten vähän viiveellä, vaikka ne olivat samaan aikaan perustettuja bändejä, tuli Popeda.

– Epe Helenius on sen joskus sanonut hienosti, että Popedahan oli Suomen Rolling Stones.

Korkki sanoo odottaneensa etukäteen sitä, että Mustajärvi olisi nähty Tammelan stadionilla kaikkien aikojen Manserock‑orkesterin yhtenä solistina ensi vuoden elokuussa.

Hänen esiintymisensä konsertissa peruttiin jo aiemmin vakavan sairastumisen takia ja tilalle valittiin Pauli Hanhiniemi.

– Se on ihan oikein ja hyvä. Minä jopa arvasin sen etukäteen. On harmi, että tuo keikka jäi Paulilta tekemättä – mutta jossain vaiheessa ne keikat aina loppuvat.

