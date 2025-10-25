50 vuotta ensi vuonna täyttävä Eppu Normaali lopettaa esiintymisen. Yhtye järjestää useita konsertteja ja esiintyy myös kesän festareilla ennen sitä.

Eppu Normaali kertoi, että yhtye lopettaa keikkailunsa ensi elokuussa.

– Tavallaan tämä on myös pelottavaa. Tässä on kuitenkin ollut muutaman vuosikymmenen ajan Eppu Normaalin jäsen. Emmehän me sinänsä bändiä hajota, mutta emme enää esiinny. Se voi olla, että viimeisen keikan jälkeen tippa on linsissä ja paniikki iskee tai sitten voi olla, että olemme ihan riemuissamme. Ei voi tietää, mutta aivan varmasti se on hemmetin iso asia.