Eppu Normaali kertoi torstaina 23. lokakuuta juhlavuoden suunnitelmistaan ja paljasti lopettavansa keikkailun.
Eppu Normaali kertoi, että yhtye lopettaa keikkailunsa ensi elokuussa.
Yhtyeen kitaristi Juha Torvinen kommentoi lopettamispäätöstä MTV Uutisille.
– Päätös syntyi hitaasti. Se, että kannattaisiko tämä lopettaminen tehdä vapaaehtoisesti, on varmasti pari vuotta vanha ajatus, Torvinen kertoo.
Hänen mukaansa lopettamispäätökseen liittyy monenlaisia tunteita.
– Tavallaan tämä on myös pelottavaa. Tässä on kuitenkin ollut muutaman vuosikymmenen ajan Eppu Normaalin jäsen. Emmehän me sinänsä bändiä hajota, mutta emme enää esiinny. Se voi olla, että viimeisen keikan jälkeen tippa on linsissä ja paniikki iskee tai sitten voi olla, että olemme ihan riemuissamme. Ei voi tietää, mutta aivan varmasti se on hemmetin iso asia.
Kesällä yhtye tekee noin kymmenen festarikeikkaa eri puolilla Suomea. Yhtye lopettaa toimintansa juhlallisesti kotikentällään Tampereella Ratinan stadionilla 8. elokuuta. Yhtyeen jäähyväiskiertue kantaa nimeä Kaikki häipyy, on vain nyt.
Ennen Ratinan päätöskonserttia yhtye esiintyy alku vuonna akustisilla konserttisalikeikoilla ja sähköisellä setillä areenamiljöössä Helsingin Bolt Arenalla 6. kesäkuuta.
Videolla Torvinen kertoo, miksi heitä ei nähdä Olympiastadionilla vaan viimeinen keikka vedetäänkin Tampereella Ratina stadionilla.