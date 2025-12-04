Viime vuonna suomalaiset googlasivat ahkerasti kotimaisista nimistä KAJ-yhtyettä sekä ulkomaisista nimistä sarjamurhaaja Ed Geiniä sekä salamurhattua oikeistoaktivisti Charlie Kirkiä.

Google julkaisi listan Suomessa eniten trendaavista hakusanoista vuonna 2025.

Kulttuurin ja viihteen puolella kotimaiset nimet, kuten erityisesti Ruotsia Euroviisuissa edustanut KAJ korostuu suomalaisten tekemissä hauissa. Myös Ultra Bra, Pelle Miljoona ja Jonna Tervomaa nousivat hakuihin, kun musiikillinen nostalgia ja viraali-ilmiöt kohtasivat.

Suomalaiset googlasivat eniten ulkomaisista nimistä salamurhattua oikeistoaktivistia Charlie Kirkiä sekä sarjamurhaaja Ed Geiniä.