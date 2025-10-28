Eppu Normaalin päätöskeikat myytiin tiistaina 28. lokakuuta nopeasti loppuun. Nyt yhtye tekee kaksi lisäkeikkaa.

Eppu Normaali kertoi viime viikolla lopettavansa keikkailun ensi elokuussa. Yhteen päätöskeikat tulivat myyntiin tiistaina 28. lokauuta. Lippumyynti avattiin kello 9.00 ja vain minuuteissa molemmat keikat oltiin myyty loppuun yksittäisiä lippuja lukuun ottamatta.

Juuri tulleen tiedotteen mukaan yhtye on lupautunut tekemään lisäkonsertit Helsingin Bolt Arenalla perjantaina 5.6.2026 ja Tampereen Ratinan stadionilla perjantaina 7.8.2026. Lisäkonserttien lipunmyynti alkaa keskiviikkona 29.10. kello 9.00.



– Sinänsä positiivinen asia, että Bolt ja Ratina varattiin loppuun, mutta ikävää, että kaikki eivät saaneet lippua. Onneksi soittamalla lisäkonsertit voimme jättää jäähyväiset kaikille halukkaille. Ja he meille, kommentoi laulaja Martti Syrjä.



Yhtye aloittaa Kaikki häipyy, on vain nyt -jäähyväiskiertueen konserttisaleista 28.1.2026. Kokoonpano esiintyy saleissa akustisesti.

Konserttisalikiertueen jälkeen Eppu Normaali nähdään Helsingin Bolt Arenalla 5. ja 6.6.2026 sekä valikoiduilla kesäfestivaalikeikoilla. Jäähyväiskiertue huipentuu Tampereen Ratinan stadionille 7. ja 8.8.2026. Jäähyväiskiertueella yhtyeen kokoonpanoa täydentää pianisti .