Legendaarinen Eppu Normaali julkistaa tänään kello 12.00 uutisia tulevasta juhlavuodestaan. MTV Uutiset seuraa tilaisuutta suorana.
50 vuotta ensi vuonna täyttävä, legendaarinen suomalaisyhtye Eppu Normaali kertoo tänään 23. lokakuuta juhlavuoden suunnitelmistaan. Tampereella Akun Tehtaalla järjestetyn mediatilaisuuden juontajaa Ylen eläköitynyt uutisankkuri Matti Rönkä, joka myös haastattelee yhtyeen jäseniä, laulaja Martti Syrjää, kitaristi Mikko ’Pantse’ Syrjää, kitaristi Juha Torvista, rumpali Aku Syrjää ja basisti Sami Ruusukalliota.
Toistaiseksi medialle on kerrottu vain, että yhtye kertoo vuoden 2026 suunnitelmistaan. Ilta-Sanomien mukaan yhtye lopettaa juhlavuonnaan toimintansa ja järjestää useita konsertteja ennen sitä.
