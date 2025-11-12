Meyer Turku ei kerro, aikooko se korvata alihankkijoiden ukrainalaisille työntekijöille maksamatta jääneet palkat. Työvoimaansa riistäneiden yritysten johto on käärinyt kunnon tuloja.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ollut syksyn puheenaiheita. Työvoiman alipalkkaus on mahdollistanut yrityksille isompia voittoja, minkä myötä johtoportaan palkatkin ovat olleet sievoisia.

STT kertoi syksyllä, että Meyer Turku -telakan alihankkijoilla työskennelleiden ukrainalaisten työehtoja on poljettu muun muassa teettämällä ylipitkiä työpäiviä ja jättämällä lisiä maksamatta.

Kevääseen asti Meyer Turun toimitusjohtajana ollut Tim Meyer tienasi viime vuonna Suomessa vajaat 280 000 euroa, josta suurin osa oli pääomatuloja.

Tämän jutun tulotiedot perustuvat verottajan julkaisemiin verotietoihin. Monilla johtajilla voi olla yritystoimintansa kautta myös sellaisia tuloja, jotka eivät näy verotiedoissa. Verohallinnon tiedoissa ei myöskään näy tuloja, jotka verotetaan ulkomailla.

Toukokuussa telakan toimitusjohtajana aloittanut Casimir Lindholm sai viime vuonna ansiotuloja lähes 1,4 miljoonan euron edestä. Hän työskenteli viime vuoden nostolaitevalmistaja Cargotecin pääjohtajana ja toimitusjohtajana. Tämän lisäksi Lindholm kerrytti pääomatuloja noin 11 000 euron verran.

Teollisuusliiton mukaan yhdessä alihankkijayrityksessä pelkästään kahden työntekijän saamatta jääneet lisät lasketaan kymmenissätuhansissa euroissa. Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen mukaan kymmenien työntekijöiden työpäivä kesti arkena useimmiten 10–11 tuntia ja lauantaisin 6–8 tuntia. Tarkastuksen perusteella 18 alihankkijayhtiön työntekijää oli vielä elokuussa käyttänyt yhtiön kulkulupia, vaikka on ollut epäselvää, ovatko he enää olleet yrityksen työntekijöitä.