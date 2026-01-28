Nuoren venäläisen miehen epäillään ylittäneen rajan jalkaisin Suomesta Venäjälle Suomussalmen Hietajärvellä, kertoo Rajavartiolaitos.
Epäilty valtionrajarikos tapahtui sunnuntaina 18. tammikuuta.
Kainuun rajavartiosto sai asiasta tiedon viime viikon maanantaina Venäjän Kalevalan alueen rajavaltuutetulta, jonka mukaan yksi ihminen oli otettu kiinni ja hänen epäillään ylittäneen valtakunnan rajan.
Rajavartiolaitos kertoo, että tutkinnassa saatujen tietojen mukaan epäilty oli matkustanut Ruotsista vuokratulla autolla Ylitornion kautta Suomeen juuri ennen epäiltyä valtionrajarikosta.
Kainuun alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Kalevalan alueen rajavaltuutettuun tapahtumaan liittyen. Kainuun rajavartiosto jatkaa epäillyn valtionrajarikoksen tutkintaa.