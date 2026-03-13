Oulun käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin kolme saksalaisturistia, jotka lumikenkäilivät laittomasti Venäjän rajan yli tammikuussa.

Miehet lähtivät lumikengillä liikkeelle Kuusamon Paljakasta.

Rajavartiolaitos kertoi tuolloin, että Kainuun rajavartioston partio tavoitti lumikenkäilijät itärajan läheisyydestä heti tapahtuneen jälkeen. Tapahtumapaikalla ei ole itärajan esteaitaa.

Miehet myönsivät ylittäneensä rajan ja liikkuneensa alueella uteliaisuudesta. Heillä ei ollut mukanaan matkustusasiakirjoja tai muuta asiakirjaa, joka olisi oikeuttanut rajanylityksen.

22-, 26- ja 27-vuotiaat miehet tuomittiin kukin valtionrajarikoksesta 20 päiväsakkoon, josta kertyy heidän tuloillaan 240–580 euroa maksettavaa.