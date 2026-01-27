Kaksikäyttötuote on tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin.
Kainuun käräjäoikeus tuomitsi tiistaina vuoden ehdolliseen vankeuteen miehen, jonka katsottiin vieneen Venäjälle kaksikäyttötuotteita sekä muita säännöstelymääräysten alaisia tuotteita.
Venäjältä lähtöisin oleva mies tuomittiin törkeästä säännöstelyrikoksesta.
Oikeuden mukaan 27-vuotias mies vei yhdessä toisen henkilön kanssa Venäjälle muun muassa kannettavia tietokoneita, tietokoneiden prosessoreita, älypuhelimia, drooneja ja go pro -kameroita. Tuotteiden hankinta-arvo on oikeuden mukaan ainakin noin 71 000 euroa. Tuotteet hankittiin pääosin tilaamalla ulkomaisista verkkokaupoista eri nimi- ja yhteystiedoilla.
Kaksikäyttötuote on tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Vientikieltoon on asetettu myös muita asetuksessa määriteltyjä tuotteita, kuten ylellisyystuotteita.
Oikeus katsoi rikoksen erittäin suunnitelmalliseksi huomioiden muun muassa sen, että tuotteiden paketteja avattiin Suomessa ja tuotteet poistettiin pakkauksista, jotta ne eivät näyttäisi rajaa ylitettäessä uusilta.
Osa järjestäytynyttä toimintaa
Tilattujen tuotteiden vastaanottajia ja edelleen toimittajia oli Suomessa useilla paikkakunnilla. Oikeus katsoi, että tuomitun miehen tahallisuus ja osallisuus rajoittui Kajaanissa tapahtuneeseen toimintaan.
Oikeuden mukaan toiminta Kajaanissa oli osa järjestäytynyttä toimintaa, jota toinen venäläismies organisoi Venäjältä saamiensa ohjeiden mukaan. Kyseinen venäläismies tuomittiin tunnustamisoikeudenkäynnissä lokakuussa 2025 törkeästä säännöstelyrikoksesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Oikeus tuomitsi tiistaina 20-vuotiaan venäläisnaisen neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen avunannosta törkeään säännöstelyrikokseen. Oikeuden mukaan nainen osallistui kaksikäyttötuotteiden ja säännöstelymääräysten alaisten tuotteiden hankintaan ja hänen osallisuutensa kattaa noin 10 000 euron hankinta-arvon.
27-vuotiaan miehen ja 20-vuotiaan naisen osalta rikosten tekoaika ulottuu helmikuusta 2023 huhtikuuhun 2024. Naisen katsottiin toimineen suurelta osin nuorena henkilönä.