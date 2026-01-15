Suomen kansalainen on pyrkinyt tänään luvattomasti Venäjälle, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa.
Ihminen pyrki ylittämään rajan maaston kautta varhain aamulla torstaina Kaakkois-Suomessa Imatran alueella.
Hänet otettiin kiinni itärajan esteaidan luona valvontajärjestelmän tuottaman hälytyksen perusteella, tiedotteessa kerrotaan.
Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun tapauksesta.
Rajavartiosto kertoo jatkavansa tapauksen selvittämistä, eikä tiedota tapauksesta enempää.