Helsingin Konalassa on tapahtunut epäilty henkirikos.

Varhain tiistaina Helsingin Konalassa todistettiin murhenäytelmää. Poliisi tiedottaa tutkivansa epäiltyä henkirikosta Kolsarintiellä.

Poliisi sai hälytyksen väkivallasta kello 4.48. Useat partiot riensivät asuntoon, josta löytyi kaksi vakavasti loukkaantunutta miestä. Toinen heistä kuoli vammoihinsa myöhemmin. Toinen vietiin sairaalahoitoon.

Poliisi kertoo aloittaneensa takaa-ajon, ja ottaneensa sen jälkeen kiinni useita henkilöitä, joiden virkavalta epäilee liittyvän tapaukseen.

– Poliisi tutkii tapausta tappona ja tapon yrityksenä, joissa on käytetty ampuma-asetta. Tapauksesta tiedotetaan lisää, kun se on esitutkinnan kannalta mahdollista, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm.

Iltalehden mukaan epäilty henkirikos tapahtui 31-vuotiaan muusikon asunnossa. Miehellä on IL:n mukaan syytöksiä väkivalta-, omaisuus-, liikenne- ja huumausainerikoksista. Poliisin mukaan kyseinen mies ei loukkaantunut ampumisessa. Poliisi ei kertonut IL:lle, epäilläänkö häntä rikoksesta.