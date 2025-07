Jorkos on notkunut Kristiinan liikkeen edessä vuosia – nyt se järjesti todellisen yllätyksen

Sama lokki palaa vuosi vuoden perään aina saman liikkeen edustalle notkumaan Helsingissä.

Yrittäjä Kristiina Raunetsalon Korres-kosmetiikkaa myyvässä liikkeessä Lönnrotinkadulla on vieraillut eräs selkälokki jo ainakin viiden vuoden ajan.

– Jorkos saapuu aina samoihin aikoihin toukokuun ja kesäkuun vaihteessa moikkailemaan meitä, Kristiina kertoo puhelimitse.

Kreikkalaisen apteekkikosmetiikkasarjan Korresin perustaja on nimeltään Giorgos Korres. Kristiina ja hänen työkaverinsa ovatkin nimenneet lokin suomalaisittain Jorkosiksi perustajan nimestä inspiroituneena.

Siivekäs kanta-asiakas

Vaikka Jorkos on tuttu näky liikkeen edustalla, ei se ole koskaan aiemmin uskaltautunut liikkeeseen sisälle asioimaan.

Äskettäin Kristiina oli viikonloppuna käymässä liikkeellä, kun yllättäen hän kuuli avoimen liikkeen ovien luota räpylöiden kainoa tepsutusta.

– Ykskaks se kaveri tuli tähän näin ja olin ihan ihmeissäni. Se on tosi rohkea! Kristiina muistelee tilannetta.

Voit katsoa huvittavan tilanteen yllä olevalta videolta!

Poikaset näytille

Kristiina on selvittänyt, että Jorkos on todennäköisimmin selkälokki. Laji on Luontoportin mukaan erittäin uhanalainen ja koko maassa rauhoitettu lintu.

– Jorkos ei käy ihan päivittäin. Veikkaan, että sillä on ihan oma elämänsä täällä. Se tulee ja menee ihan miten sille sopii, Kristiina arvioi.

Jorkoksen veitsenterävistä hoksottimista kertoo se, että se saapui puhelinhaastattelun ajaksi kuuntelemaan ja valvomaan, mitä Kristiina siitä medialle oikein raportoi.

Kristiina ei kuitenkaan ole varma, onko Jorkos uros vai naaras.

– Se on hyvä kysymys, kun sitä ei varmuudella voi sanoa, hän spekuloi.

Jorkoksen voi kuitenkin mieltää sukupuolineutraaliksi nimeksi.

Tällä viikolla Jorkos yllätti Kristiinan vielä toistamiseen lyhyen ajan sisään.

– Koskaan aikaisemmin en ole nähnyt sen poikasia, mutta eilen se toi sen poikasen tähän näin meille näytille, Kristiina iloitsee.

Viisaat silmät

Selkälokit talvehtivat kaukana Itä-Afrikan rannikolla, aina Madagaskarilla saakka. Joka kesä Jorkos kuitenkin palaa Lönnrotinkadulle Kristiinan iloksi.

– Sillä on viisaat silmät, Kristiina kehuu.

Hän on pahoillaan siitä, kuinka paljon ihmiset pelkäävät kaupungeissa lokkeja.

– Toivon, ettei niitä tarvitsi pelätä tai inhota, kun ne kuitenkin kuuluvat kaupunkiin.

Lue myös:

Osittainen lähde: Luontoportti