Somen resepti-ilmiö on heijastunut suoraan tiettyjen tuotteiden saatavuuteen myös suomalaiskaupoissa.
Sosiaalisessa mediassa on alkuvuoden ajan kohistu kahden ainesosan japanilaisesta juustokakusta. Viral Japanese Cheesecake -trendi on villinnyt ympäri maailman, ja ilmiö on tuttu jo Suomessakin.
Superhelpon "juustokakun" valmistamiseen tarvitsee helpoimmillaan kreikkalaista jogurttia ja keksejä. Somen suosituimmissa versioissa käytetään yleensä trendikkäitä Biscoff-keksejä tai esimerkiksi Oreoita.
Ilmiö ei toden totta ole jäänyt huomaamatta suomalaisilta kauppaketjuiltakaan.
Biscoff-keksit loppuivat jo Keskon varastolta
S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Mikko Kovalainen kertoo Biscoff-keksien myyntimäärien yli kaksinkertaistuneen tammikuun aikana edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kovalaisen mukaan tuotteiden saatavuustilanne jatkuu haasteellisena kaikkialla Suomessa.
– Kyseessä on globaali ilmiö ja tuotteiden kysyntä on kasvanut myös globaalisti siinä määrin, että lisätilauksista huolimatta keksejä on vaikea tällä hetkellä saada myymälöihin lisää.
K-ryhmän viestintäpäällikkö Helena Viinasen mukaan Lotus Biscoff -keksejä myytiin Keskolla tammikuussa lähes viisi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.
– Keksit on toistaiseksi myyty varastoltamme loppuun, täydennystä saadaan arviolta maaliskuussa.
Lidlillä kyseiset keksit eivät kuulu ketjun valikoimiin.
Yhdellä kreikkalaisella jogurtilla poikkeuksellinen suosio
Myös jogurttimyynneissä näkyy kasvua kaikilla kauppaketjuilla. Keskolla kreikkalaisten jogurttien on ollut kasvussa jo viime vuoden alkupuolelta alkaen, mutta kasvu jatkui myös tammikuussa hyvin vahvana.
– Kreikkalaisissa jugurteissa yleisesti saatavuus on pysynyt normaalina, ainut poikkeus on Salakiksen rasvaton kreikkalainen jogurtti, jonka kysyntä ja saatavuus eivät tällä hetkellä täysin kohtaa, toki kauppakohtaisia eroja kuitenkin on, Viinanen sanoo.
Myös S-ryhmällä nostetaan esiin Salakis-jogurtin suosio,
– Jogurtin kysyntä on kasvanut jopa yleistä trendikasvua nopeammin ja valmistajalla on ollut ajoittaisia haasteita vastata kasvavaan kysyntään. Tämä on valitettavasti saattanut näkyä myymälöissä ajoittaisina saatavuuskatkoksina, Kovalainen kertoo.
Lidlin viestinnästä kerrotaan kreikkalaisen jogurtin myynnin suosion kasvaneen tasaisesti pidempään. Tammikuussa sitä myytiin jonkin verran enemmän edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.
– Emme ole havainneet myynnissä mitään poikkeuksellista piikkiä.
