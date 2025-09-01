Video: Lumileopardipentu Bheri näyttäytyi

Englantilaisessa eläintarhassa syntyi kesällä harvinainen ja erityisen toivottu lumileopardipentu.
Naaraspuolinen pentu on ensimmäinen lumileopardi, joka on syntynyt Chesterin eläintarhassa sen lähes 100-vuotisen historian aikana.
Bheri-nimen saanut tulokas vietti elämänsä ensimmäiset viikot vanhempiensa suojissa visusti katseilta piilossa. Viime viikonloppuna, nyt 10 viikon ikäinen Bheri, otti kuitenkin viimein ensimmäiset askeleensa ulkoilmassa.
Voit katsoa hellyttävän hetken yllä olevalta videolta.
Pentu tuo toivoa vaarantuneelle eläinlajille. Luonnossa elää yhteensä vain noin 4 000 lumileopardia, pääosin Keski- ja Etelä-Aasian vuoristoalueilla.
Viileässä ilmastossa viihtyvät lumileopardit voivat asustella jopa yli viiden kilometrin korkeudessa.
WWF Suomen mukaan suurimmat uhat lumileopardeille ovat elinympäristöjen väheneminen esimerkiksi teiden, rautateiden ja kaivosten tieltä, salametsästys sekä ilmastonmuutos.