Video: Lumileopardipentu Bheri näyttäytyi

1:01imgKatso video: Bheri ihmetteli maailmanmenoa.
Julkaistu minuutti sitten
Toimittajan kuva

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Englantilaisessa eläintarhassa syntyi kesällä harvinainen ja erityisen toivottu lumileopardipentu.

Naaraspuolinen pentu on ensimmäinen lumileopardi, joka on syntynyt Chesterin eläintarhassa sen lähes 100-vuotisen historian aikana.

Bheri-nimen saanut tulokas vietti elämänsä ensimmäiset viikot vanhempiensa suojissa visusti katseilta piilossa. Viime viikonloppuna, nyt 10 viikon ikäinen Bheri, otti kuitenkin viimein ensimmäiset askeleensa ulkoilmassa.

Voit katsoa hellyttävän hetken yllä olevalta videolta.

Pentu tuo toivoa vaarantuneelle eläinlajille. Luonnossa elää yhteensä vain noin 4 000 lumileopardia, pääosin Keski- ja Etelä-Aasian vuoristoalueilla.

Viileässä ilmastossa viihtyvät lumileopardit voivat asustella jopa yli viiden kilometrin korkeudessa.

WWF Suomen mukaan suurimmat uhat lumileopardeille ovat elinympäristöjen väheneminen esimerkiksi teiden, rautateiden ja kaivosten tieltä, salametsästys sekä ilmastonmuutos.

Lue myös: Alfred-ankka on pieni ja ihmisrakas kouluavustaja – "Sulattanut kaikkien sydämet"

Poliisilta uutta tietoa Karkkilassa pelkoa herättäneistä koirista
 

Lisää aiheesta:

Korkeasaaren "kiukkuinen karvalakki" sai pentuja – tältä näyttää manuliKääpiövirtahepo sai poikasen Ateenassa – seitsenkiloinen pullukka on ensimmäinen laatuaan kymmeneen vuoteenVideo: Voiko söpömpää olla? Bronxin eläintarhassa syntyi kaksi lumileopardin pentuaChesterin eläintarhaan syntyi yksi maailman harvinaisimmista eläimistäSarvikuonovauva on "todellinen ilopakkaus" – katso suloinen videoLumileopardi kuoli koronaan Yhdysvalloissa
Luonto ja eläimetEnglantiEläintarhatUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Luonto ja eläimet