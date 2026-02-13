Tekeekö mielesi jotain makeaa? Tämä helppo suklaapiirakka valmistuu käden käänteessä.
Kolmen ainesosan Dubai-suklaapiirakka on trendikäs ja helppo leivonnainen. Testaa vaikka ystävänpäiväksi!
Dubai-suklaa on Dubaista lähtöisin oleva herkku, joka yhdistelee kataifi-taikinaa, pistaasitahnaa sekä suklaata.
Kyeessä on niin sanottu "ihmepiirakka", jonka valmistamiseen tarvitaan vain voitaikinaa ja suklaalevy. Tässä versiossa mukaan laitetaan myös Dubai-suklaatahnaa, eli pistaasista ja kataifi-taikinasta valmistettua tahnaa.