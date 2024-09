Pingviininpoika Pesto villitsee somessa – on jo kookkaampi kuin vanhempansa!

Useat mediat, kuten BBC ja CNN , ovat viime päivinä uutisoineet eräästä kuningaspingviinin poikasesta, joka on muhkealla ulkomuodollaan räpiköinyt miljoonien ihmisten sydämiin.

Kyseessä on tietysti Australian Melbournen Sea Lifessa asusteleva kuningaspingviininpoika nimeltä Pesto. Pesto on nyt noin yhdeksän kuukauden ikäinen ja se painaa 22,5 kiloa. Se on jo tässä kohtaa kookkaampi kuin sen emo ja isä.