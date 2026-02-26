Mikko Alatalo ja Juice Leskinen olivat ystäviä 70-luvulta aina Juicen kuolemaan saakka 2006. Välillä sukset menivät ristiin.

Musiikkineuvos ja kansantaiteilija Mikko Alatalo muisteli Viiden jälkeen -ohjelmassa ystävänsä, muusikko Juice Leskisen poismenoa lähes 20 vuotta sitten.

– Kolme vuorokautta ennen hänen poismenoaan olin hänen luonaan. Sanoin, että mene nyt sinne dialyysiin. Hän sanoi, ettei hän käskien mene, Alatalo kertoi.

Alatalon mukaan Juicella olisi vielä ollut annettavaa yleisölle.

– Hänellä oli biisejä, ja niitä hän oli tehnyt minullekin muutaman. Hän olisi varmastikin halunnut vielä tehdä musiikkia.

Juice Leskinen menehtyi 56-vuotiaana marraskuussa 2006. Hän sairasti munuaisten vajaatoimintaa, maksakirroosia ja diabetestä.

Osa yhteisistä kappaleista sovitettu sinfoniamuotoon

Mikko Alatalo ja Juice Leskinen olivat tutustuneet 70-luvulla, jolloin he myös perustivat Coitus Int -yhtyeen. Kahden taiteilijan ystävyys ja työkumppanuus oli välillä koetuksella.