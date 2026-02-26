Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa järkytyttiin kauden päätösjaksosta.

Kolmiodraama-ohjelman kausi saadaan päätökseen torstaina 26. helmikuuta. Viimeisessä jaksossa osallistujat kokoontuivat yhteen jälleennäkemisen merkeissä.

Jaksossa nähtiin dramaattinen käänne, kun katsojille selvisi, että Sannin ja erä-Teemun suhde päättyi.

Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastissa Katja Lintunen ja Jari Peltola puivat käännettä. Peltola kertoo järkyttyneensä totaalisesti.

Jaksossa Sanni vuodatti kyyneleitä ja tulistui Teemulle. Peltolan mukaan jaksossa tehtiin Suomen tv-historiaa.

– Sannin sanankäänteet. En halua olla missään tekemisissä. Ei minkäänlaista ihmissuhdetta. Ei siedä toista. Olin täysin sokissa, kun kuuntelin tätä, hän kertasi.

– Näki, että se vihasi sitä ihmistä sydämensä pohjasta, Lintunen komppasi.

