Emilia Kangas työnsi kuulaa Suomen kaikkien aikojen ennätyslukemiin halliolosuhteissa.

Kangas ylsi toisella työnnöllään lukemiin 18,13. Tähän asti pisin hallityöntö on Asta Ovaskan 40 vuotta sitten Madridin EM-kisoissa tekemä 17,84.

– Yllättävän hyvä, on ollut teknisiä haasteita. Fyysisesti tiesin olevani kunnossa, Kangas kertoi SUL:n tiedotteessa.

– Maanantaina olin vesijumpassa ja siellä sain teknisen oivalluksen, että tulen usein liian korkealle ja nyt sain painettua alas. Marraskuun ja joulukuun sairastelut vielä vaikuttivat.

Kankaan seuraavakin kantoi 18,08 metriin. Portugalilainen Eliana Bandeira sijoittui toiseksi tuloksella 18,05. Senja Mäkitörmä oli kolmas hyvällä tuloksella 17,28.