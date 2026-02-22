Yleisurheilu hallisarjan päätöskilpailussa Puolan Torunissa nähtiin nippu kovia tuloksia.
Naisten 60 metrin sileällä Italian Zaynab Dosso tykitti voittoon omalla ennätyksellään aikaan 6,99. Aika sivuaa maailman kärkitulosta ja on uusi Italian ennätys.
Illan huipensi naisten 60 metrin aitajuoksu, jossa Bahaman Devynne Charlton pinkoi tasaisen rintaman ykkösenä yli maaliviivan. Aika 7,77 on maailman kärkitulos.
Botswanan Tshepiso Masalela juoksi miesten 1 500 metrillä voittoon maansa ennätysajalla 3.32,55. Naisten vastaavalla matkalla Agathe Guillemot rikkoi omissa nimissään olleen Ranskan ennätyksen voittoajallaan 4.00,64.
Miesten kuulantyönnössä USA:n Joe Kovacs ylsi voittoon kauden parhaallaan 21,92. Toiseksi työnsi maanmiehes Roger Steen tuloksella 21,62. Italian Leonardo Fabbri oli kolmas 21,43 metrin työnnöllä.
Suomalaisia ei Torunissa nähty. Sama areena toimii yleisurheilun MM-hallikisojen näyttämönä maaliskuun lopussa.