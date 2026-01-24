Yhdysvalloissa eläinten pelastajat ovat ottaneet kiinni satoja rottia, jotka juoksivat vapaana pitkin taloa.
Vapaaehtoiset eläinten pelastajat etsivät kiireesti uusia koteja sadoille lemmikkirotille, jotka löydettiin juoksentelemasta likaisessa, nyt purkutuomion saaneessa talossa New Yorkin esikaupunkialueella.
Uutistoimisto AP kertoo, että kymmenen hengen vapaaehtoisjoukko on muutaman viikon ajan kerännyt kesyjä rottia Rocky Pointissa sijaisevassa rakennuksessa.
Pelastajat arvelevat pelastaneensa jo yli 450 rottaa. Ryhmän mukaan noin 30 yksilöä pitäisi saada vielä kiinni.
Lue myös: Kissankokoinen rotta tuhosi Arin omakotitaloa viikkotolkulla – häätö ei onnistunut edes metallimusiikilla
– Rottien kiinnisaamisessa on hankalaa se, että niitä on seinien välissä, niitä on kaikkialla. Emme ole kohdanneet koskaan tällaista tilannetta, kertoo eläinpelastajien puheenjohtaja Frankia Floridia.
Kiinnisaatuja rottia on pyritty hoitamaan kuntoon. Monella niistä on punkkeja, silmätulehduksia, puremahaavoja ja muita sairauksia.
Kuitenkin vain 10 yksilöä kaikista kiinnisaaduista rotista on jouduttu lopettamaan. Yli 200 rotalle on löydetty jo uusi koti esimerkiksi adoptoimalla niitä paikallisille perheille.
– Moni pitää rottia eläinmaailman hylkiöinä. Kun rakastat hylkiötä ja välität hylkiöstä, olet yleensä ystävällisempi ihminen, toteaa eläinpelastajien varajohtaja Erica Kutzing.
Lue myös: Rotta tulee läpi millin paksuisesta pellistäkin – miten eroon hiiristä ja rotista?
Kutzing epäilee, että rottapopulaation hallitsematon kasvu on ollut seurausta siitä, että lemmikkitilanne on yksinkertaisesti räjähtänyt talon asukkaan käsiin. Asukkaan ei uskota harjoittaneen esimerkiksi jalostustoimintaa.
Rotat synnyttävät 20 päivän välein lähes tusinan verran poikasia. Poikaset voivat saavuttaa sukukypsyyden vain muutamissa viikoissa.
Lue myös: Puistattava video: Rotat nappaavat lepakoita lennosta ruoakseen
Talon asukasta syytetään eläinrääkkäyksestä, välinpitämättömyydestä ja lapsen hyvinvoinnin vaarantamisesta.
Poliisin mukaan talossa asunut lapsi oli elänyt viikkojen ajan likaisissa olosuhteissa ja lattiat olivat täynnä rottien ulostetta ja virtsaa.