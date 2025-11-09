



Porilaisella lapsiperheellä on hätä päällä, kun naapuri ruokkii taukoamatta rottia: "Siilin kokoisia" 0:29 Tällaisia rottia pyörii lapsiperheen pihalla, koska naapuri ruokkii niitä säännöllisesti. Julkaistu 6 minuuttia sitten Jere Silfsten jere.silfsten@mtv.fi Naapurin toiminta on järjestelmällistä ja jatkunut jo pitkään. MTV Uutiset uutisoi maaliskuussa videolle tallentuneesta jättiläisrotasta, jota hämmästeli 12 vuotta rottia torjunut Jammu Rantanen. – Tuo on jo todella harvinainen. – Näyttää samankokoiselta, mitä minun isoin nappaamani rotta on, sanoo Rantanen. Tuolloin ei paljastettu rotan tarkkaa sijaintia, mutta video oli kuvattu Joonas Forssin naapurin tontilla Porissa. Videon jättiläisrotasta voit katsoa jutun alusta. 0:32 Tältä näytti jättiläisrotta, joka saatiin ikuistettua videolle naapurin pihamaalla. Kyseinen naapuri ruokki lintuja ja sitä myöten myös rottia isoksi ongelmaksi saakka.





Keväällä alueen asukkaat onnistuivat neuvottelemaan rottien ruokinnan lopettamisesta, ja tuholaistorjujat saivat rottakannan hävitettyä.

Nyt ongelma on palannut pahempana kuin koskaan.

Naapuri ruokkii rottia

Lauantaina Forss havaitsi, että naapuri kantoi rotille ruokaa.

– Kävin sanomassa, että ruokinta pitää lopettaa. Naapuri vain katsoi minua ja jatkoi leivän murustelua. Tunnin päästä kaikki oli syöty.

Pihalla näkyy päiväsaikaankin rottia.

– Kuvamateriaalia saa juuri niin paljon kuin jaksaa kuvata, Forss toteaa.

Haluaa päiväkodista eroon

Naapurin toiminta on järjestelmällistä: Rotille kannetaan ruokaa kolmen tunnin välein, pullasta paahtoleipään. Forss kertoo nähneensä, kuinka iso paahtoleipäpussi murustellaan ja katoaa hetkessä rottien suihin.

Naapuri ei koe rottia ongelmaksi. Forssin mukaan hän on todennut, että päiväkoti, autot ja naapurit häiritsevät hänen elämäänsä.

– Hän sanoi, että tarhan pitää lähteä. Hän haluaa vain nähdä maailman palavan, Forss lausuu.

Päiväkoti, joka sijaitsee vastapäätä, on myös tehnyt ilmoituksia rottaongelmasta. Forss uskoo, että naapuri käyttää rottia tarkoituksellisesti häiritäkseen muita.

– Nyt pihalla liikkuu siilin kokoisia rottia. Olosuhteet ovat niin otolliset, ettei ne ainakaan laihdu. Buffetpöytä on tarjolla kolmen tunnin välein.

Lasta ei uskalla nukuttaa ulkona

Viranomaiset ovat käyneet tontilla, mutta tilannetta vaikeuttaa se, että tontti on naapurin omistuksessa. Forss pelkää, että uhkasakot eivät riitä, jos maksaminen tai maksamatta jättäminen ei muuta toimintaa.

– Ei tämä voi jatkua näin. Kokoonnumme illalla muiden naapureiden kanssa ja huomenna teemme rikosilmoituksen.

Tilanne on sietämätön naapurustolle. Perhe ei ole uskaltanut nukuttaa lastaan ulkona rattaissa.

Forssin pihan terassin ympäristössä on lukuisia rottien kaivamia reikiä. Lasta ei ole uskallettua ulkona nukuttaa.

– On vain ajankysymys, koska ne tulevat sisälle asti, sanoo Forss.

