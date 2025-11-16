Rotat ovat sangen epätoivottuja vieraita oikeastaan missä tahansa, missä ihmisiä asustaa. Nyt rottien puuhia on tutkittu uudella tavalla.

Rotat mielletään likaisiksi ja tauteja kantaviksi tuholaisiksi. Samaan aikaan rotat ovat kuitenkin myös nokkelia ja ne kykenevät oppimaan monimutkaisiakin tehtäviä.

Uudessa tutkimuksessa on perehdytty rottien metsästystaitoihin. Tutkijat ovat siinä ensimmäistä kertaa havainnoineet, miten rotat metsästävät ruoakseen lepakoita ilmasta. Aiheesta uutisoi Smithsonian magazine.

Tutkijoiden mukaan havainnot osoittavat, kuinka sopeutumiskykyisiä ja taidokkaita rotat ovat hyödyntämään ruoan lähteitä urbaaneissa ekosysteemeissä.

Tutkijat keskittyivät kahteen Pohjois-Saksassa sijaitsevaan paikkaan, joissa lepakot talvehtivat.

Metsästämissä kahdella strategialla