Lintujen talviruokinta herättää keskustelua. Huomenta Suomessa kuultiin sekä lintuharrastajan että Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikön näkemyksiä asiasta.

Joensuun kaupungin ympäristönsuojelu tiedotti viime viikolla, että se ei suosittele lintujen talviruokintaa.

Ympäristönsuojelupäällikkö Aino Heikura Joensuun kaupungilta kertoo, että suosituksen takana on Joensuussa lisääntynyt rottaongelma.

– Se on harmillista, mutta rottia on nyt nähty usealla alueella, Heikura sanoo.

– Jos alueella on tehty havaintoja rotista tai muista haittaeläimistä, niin silloin pitäisi kyllä tarkkaan harkita sitä, että aloitetaanko talviruokintaa vai ei.

Jos ruokintaan ryhtyy, se pitäisi Heikuran mukaan tehdä oikealla tavalla.

Mikä on oikea tapa?

– Keskeisin asia on se, että ruokinta ei saa tapahtua suoraan maasta. Silloin siinä tarjoillaan kyllä ruokaa suoraan haittaeläimille, rotille myös, ympäristönsuojelupäällikkö Heikura vastaa.