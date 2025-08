Rotta tulee läpi millin paksuisesta pellistäkin – miten eroon hiiristä ja rotista?

Mitä tauteja rotta levittää, onko omakotitaloissa aina hiiriä? Biologi ja eläintieteilijä vastaa.

Jos talo sijaitsee maan tasalla, jyrsijöitä vierailee asunnossa lähes varmasti. Syksyisin ja talvisin hiiri pujahtaa todennäköisimmin kylään. Se, mihin pörröinen vieras suuntaan, riippuu lajista.

– Esimerkiksi metsähiiri mielellään tulee sisätiloihin, jos mahdollista, tekee reiän ruokakaapin takaosaan ja tulee sieltä syömään. Rotat ovat enemmän talojen perustuksissa ja voivat kiivetä korkeallekin, biologi, eläintieteilijä Paavo Hellsted Huomenta Suomessa.

Hellsted on kirjoittanut jyrsijöistä tietoteoksen Suo­men pik­ku­ni­säk­käät, Hiiret, myyrät, päästäiset ja sopulit (Tammi, 2025).

Rotan hävittäminen "käytännössä liki mahdotonta"

Perustuksissa rotalla on turvallista: siellä voi pesiä, ja perustuksiin on petojen vaikea päästä. Jos ruokaa on tarjolla, se syödään.

– Jyrsijäkysymyksissä se on yksi tärkeimmistä: jos ruokaa on tarjolla, ne pärjäävät loistavasti. Jos ruoka loppuu, ne lähtevät pois, Hellsted sanoo.

Varsinkin roskikset tulisi suojata hyvin. Huonosti suojattu biojäteroskis on rotalle hyvin houkutteleva.

Rotta on sinnikäs ja taitava. Taitojensa avulla se menee läpi esimerkiksi betoniseinästä.

– Tiedän tapauksia, joissa on mennyt millin paksuisesta pellistä läpi, Hellsted kuvaa.

Toisinaan rottaongelma voi paisua suureksikin.

– Rotan kokonaan hävittäminen on käytännössä liki mahdotonta. Niin kauan kuin ruokaa riittää, ja esimerkiksi Helsingissä sitä riittää vaikka kuinka paljon, ja kun ne vielä liikkuvat viemäreissä, siellä on ihmisperäistä biojätettä, ne pärjäävät silläkin, Hellsted sanoo.

Rotalle kelpaavat myös linnuille tarkoitetut ruoat tai esimerkiksi koirankakat.

Rotat eivät ole turhia: "Merkitys koko systeemin pyörimisille on hirveän tärkeä"

Sekä hiiret että rotta levittävät tauteja, jotka voivat tarttua ihmiseen.

– On ehkä vähän harhakuva: ihmiset pelkäävät rottaa kaikkein eniten sen takia, että on virheellisesti ajateltu, että se toi ruton Eurooppaan. Se ei pidä paikkaansa, että se [rotta] olisi kaikkien pahin [sairauksien levittäjä] , Hellsted sanoo.

Rotta voi levittää esimerkiksi jänisruttoa eli tularemiaa. Monille tuttu myyräkuume eli hantavirus leviää metsämyyrästä ilman puremiakin.

– Ei tarvitse edes nähdä koko otusta. Käyt siivoamassa kesämökkiä syksyllä, ja metsämyyrä on pyörinyt siellä, virtsannut sinne. Virus tarttuu pölyyn, se on aika elinvoimainen. Kun menet siivoamaan, lakaisemaan, pöly nousee ilmaan ja kaikki tilassa olevat voivat sairastua, Hellsted kuvaa.

Rotat ja hiiret eivät kuitenkaan ole turhia. Niillä on Hellstedin mukaan erittäin tärkeä tehtävä maailmassa. Jos jyrsijäkanta romahtaa tai katoaa, muut eläimet seuraavat perässä.

– Niiden merkitys koko systeemin pyörimisille on hirveän tärkeä. Ne laiduntavat jopa enemmän kuin hirvet ja peurat: ne syövät kasvillisuutta ja huolehtivat sen diversiteetistä. Ne tarjoavat monelle eläimelle itsessään ravintoa, Hellsted sanoo.

