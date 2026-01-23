M-Sport Fordin Joshua McErlean jäi penkkaan jumiin Monte Carlon MM-rallin yhdeksännellä erikoiskokeella.

MTV Urheilun selostamossa päiviteltiin perjantain viimeisen erikoiskokeen rajuja olosuhteita. Toiseen kertaan ajetulla La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont -pätkällä oli jäätynyttä tienpintaa, ja lähdössä jäi nastan jälkiä tiehen.

M-Sport Fordin Joshua McErlean täräytti nopeasti pihalle.

– Ei käänny millään, ja sinne se jää, asiantuntija Jari Ketomaa sanoi.

McErleanin torstain ajopäivä oli jo päättynyt keskeytykseen.

– Voi harmi. Kaksi virhettä – kaksi päivää ajettu MM-kautta ja kaksi ulosajoa pohjalla. Siinä on prosentti aika kova ajetuista päivistä. Parannettavaa tulee riittämään seuraaviin ralleihin.

Myöhemmin Hyundain Thierry Neuville jäi ojaan jumiin, mutta pääsi pois ja pystyi jatkamaan kotvan kuluttua pätkän ajamista, kolmisen minuuttia kylläkin aikaa menettäen. Neuville jäi kärjestä lopulta 3.43 minuuttia ja putosi rallissa neljänneltä sijalta viidenneksi tallikaveri Adrien Fourmaux'n taakse.

Pajari: "Mietin, onko siellä jotain jäätä"

Erikoiskokeen kärkikolmikon muodostivat Toyota-kuljettajat. Sébastien Ogier ajoi rallin kolmannet pohjansa; Oliver Solberg jäi 9,3 ja Elfyn Evans 12,1 sekuntia.

Sami Pajari oli pätkän kahdeksas, 49,4 sekuntia Ogierin kärkikellotuksesta.

– Varmasti tultiin vain läpi. Joshua oli penkassa aika alkupäässä, niin mietin, onko siellä jotain jäätä, mitä minä en tiedä, Pajari sanoi.

Suomalainen tuumaili, että huomenna on uusi päivä ja siihen yritetään parantaa.

Monte Carlon rallia johtaa Solberg, reilun minuutin ja kahdeksan sekunnin erolla toisena olevaan Evansiin. Solberg on paahtanut rallissa neljä pohja-aikaa.

EK9 La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 (17,79 km):

1. Sébastien Ogier Toyota 12.09,3 2. Oliver Solberg Toyota +9,3 3. Elfyn Evans Toyota +12,1 4. Grégoire Munster M-Sport +32,2 5. Léo Rossel Citroen (WRC2) +44,7 6. Nikolai Grjazin Lancia (WRC2) +46,2 7. Eric Camilli Skoda (WRC2) +48,6 8. Sami Pajari Toyota +49,4 9. Adrien Fourmaux Hyundai +51,5 10. Jon Armstrong

Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK9/17: