Toyotan tulokaskuski Oliver Solberg ajoi jo neljännen pohja-aikansa Monte Carlon MM-rallissa.
Solberg avasi perjantain toisen lenkin ajamalla EK7:n kärkeen 1,9 sekunnin turvin ennen tallikaveriaan Sebastien Ogieria.
Myös kolmas Toyota-kuski Elfyn Evans mahtui kolmen sekunnin sisään. Solberg johtaa rallia minuutin ja seitsemän sekunnin erolla Evansiin.
Torstain keskeytyksensä jälkeen kisaamista hänniltä jatkanut Sami Pajari oli pätkän kuudes jäätyään 39,3 sekuntia. Toyotan suomalaiskuskilla on epäkiitollinen tehtävä ajaa keulilla mutaisilla ja sohjoisilla teillä.
Hyundain kuskeista Thierry Neuville on kisassa neljäntenä jo yli kaksi minuuttia jääneenä.
Iltapäivän aluksi Toyota kohtasi ongelmia, kun Takamoto Katsutan autosta hajosi ohjaustehostin.
Monte Carlossa ajetaan perjantaina vielä kaksi erikoiskoetta.
EK7 Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 (17,95 km):
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|12.10,0
|2.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1,9
|3.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+2,8
|4.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+17,4
|5.
|Gregoire Munster
|M-Sport
|+21,4
|6.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+31,0
|7.
|Sami Pajari
|Toyota
|+39,3
|8.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+1.03,4
|9.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+1.04,6
Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK7/17:
|1
|Oliver Solberg
|Toyota
|1:40.31,8
|2
|Elfyn Evans
|Toyota
|+1.07,0
|3
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1.41,8
|4
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+2.14,0
|5
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+3.32,8
|6
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+3.33,0
|7
|Hayden Paddon
|Hyundai
|+5.20,4
|8
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+5.27,9
|...
|Sami Pajari
|Toyota