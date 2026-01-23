Takamoto Katsutan auton ohjaustehostimen hajoaminen teetti lisätöitä kartturi Aaron Johnstonille.

Katsuta sai totisesti vääntää rattia Monte Carlon MM-rallin perjantai-iltapäivän ensimmäisellä pätkällä.

Japanilaiskuski ei voinut irrottaa käsiään raskaaksi muuttuneesta ohjauksesta, joten kartanlukija Aaron Johnston sai tehtäväkseen vetää käsijarrusta aina, kun Katsuta antoi merkin.

Toyota-kaksikon meno viihdytti MTV Urheilun rallistudiota.

– Katso miten hienosti meni! asiantuntija Jari Ketomaa ihasteli auton ulostuloa tiukasta mutkasta.

– Se on hankala ajoittaa, missä kohtaa vapauttaa käsijarru. Vetokohta on helppo sanoa, mutta kartturin pitää vielä tajuta, että nyt sen voi päästää, Ketomaa kuvaili.

Videolla Aaron Johnstonin taidonnäyte Katsutan auton käsijarrun varressa.