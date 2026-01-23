Takamoto Katsutan auton ohjaustehostimen hajoaminen teetti lisätöitä kartturi Aaron Johnstonille.
Katsuta sai totisesti vääntää rattia Monte Carlon MM-rallin perjantai-iltapäivän ensimmäisellä pätkällä.
Japanilaiskuski ei voinut irrottaa käsiään raskaaksi muuttuneesta ohjauksesta, joten kartanlukija Aaron Johnston sai tehtäväkseen vetää käsijarrusta aina, kun Katsuta antoi merkin.
Toyota-kaksikon meno viihdytti MTV Urheilun rallistudiota.
– Katso miten hienosti meni! asiantuntija Jari Ketomaa ihasteli auton ulostuloa tiukasta mutkasta.
– Se on hankala ajoittaa, missä kohtaa vapauttaa käsijarru. Vetokohta on helppo sanoa, mutta kartturin pitää vielä tajuta, että nyt sen voi päästää, Ketomaa kuvaili.
Videolla Aaron Johnstonin taidonnäyte Katsutan auton käsijarrun varressa.