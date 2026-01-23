Monte Carlon MM-rallia johtava Toyotan Oliver Solberg koki perjantain toisella pätkällä rengasrikon.

EK5:n ykköseksi ajoi Toyotan Elfyn Evans. Vahvasti kisan avannut Solberg hävisi tallikaverilleen 27,2 sekuntia, mutta johtaa kisaa edelleen 43,5 sekunnilla.

Ruotsalainen sai pidettyä aikatappion minimissä, mutta rengasrikko toi ikävyyksiä seuraavalle pätkälle. Puhjennut rengas oli yksi mukana olleista neljästä nastarenkaasta, joten Solberg joutuu vaihtamaan tilalle kitkarenkaan.

EK5 oli olosuhteiltaan todennäköisesti perjantain pätkistä armollisin. Seuraavalla edessä on jälleen lumista tietä, jossa nastarenkaat olisivat hyödylliset.

– En tiedä, miten (se tapahtui). Se alkoi erittäin hitaasti ja lopulta paineet putosivat, Solberg totesi.

Vajaan 29 kilometrin erikoiskokeella Toyotan Sebastien Ogier oli toiseksi nopein vain 4,8 sekuntia Evansille jääneenä. Kolmanneksi kiri Hyundain Adrien Fourmaux.

Torstaina keskeyttänyt Sami Pajari jäi jälleen 47,5 sekuntia kärjelle.

EK5 St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 (28,7 km):

1. Elfyn Evans Toyota 17.58,7 2. Sebastien Ogier Toyota +4,8 3. Adrien Fourmaux Hyundai +18,6 4. Oliver Solberg Toyota +27,2 5. Thierry Neuville Hyundai +30,0 6. Josh McErlean M-Sport +30,3 7. Jon Armstrong M-Sport +47,2 8. Sami Pajari Toyota +47,5 9. Hayden Paddon Hyundai +47,6 10. Takamoto Katsuta Toyota +1.03,0

Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK5/17: